Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a hem deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan dolayı hem Kayseri'deki kadın kooperatiflerine verdiği desteklerden dolayı hem de Kayseri'nin turizm şehri olması için gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

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  • 23.05.2023 11:08
  • Güncelleme: 23.05.2023 15:08
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Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hem deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan dolayı hem Kayseri’deki kadın kooperatiflerine verdiği desteklerden dolayı hem de Kayseri’nin turizm şehri olması için gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte katıldı. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, 3 gün sürecek ve çeşitli etkinliklerle Türk Mutfağı’nı tanıtacak olan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen etkinlikte stantları gezen Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, kadın kooperatiflerinin de hazırladığı ürünleri ilgiyle inceledi.

Depremzedelerin selamlarını ve teşekkürlerini iletti

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası bölgelere yardım seferberliğinin sürdüğünü belirterek, Başkan Büyükkılıç’a deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Şehrimize deprem bölgesi Adıyaman’dan geldim. Adıyaman’da depremzede özellikle selamlarını ve teşekkürlerini getirdim. Özellikle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza yaptığı çarşıdan dolayı çok teşekkür ettiler. Başkanım iletiyorum, üzerimde kalmasın. Melikgazi Belediye Başkanımıza, Kocasinan Belediye Başkanımıza, Ticaret Odamıza, MÜSİAD başkanımıza teşekkür ettiler, iletiyorum, sağ olun, var olun” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanındaki yoğun gayretleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanında önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Vali Çiçek, “Kayseri, sanayi, ticaret, savunma sanayi şehri ama Kayseri tam anlamıyla bir turizm şehridir. Sadece Erciyes’iyle değil, koca inanç kültürü, tarih kültürü, vadileri, tarihi alanlarıyla Kayseri turizmde hak ettiği yeri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerin bu alandaki yoğun gayretleri ile beraber alacak” dedi.

“Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızı kadın kooperatiflerine desteklerinden dolayı alkışlıyorum”

Çiçek, kadın kooperatiflerinin başarısından bahsederek, bu başarıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önemli desteği olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“İlimizde bir başarı hikâyesi daha yazılıyor, kadın kooperatifleri bir başarı hikâyesi yazıyor. Daha kurulalı 1 yıl olmamasına rağmen en ücra ilçemizde olmak üzere yaptıkları ürünler, çalışmalar, emekler ile bir mucizeye ev sahipliği yapıyorlar, bir başarı destanı yazıyorlar. Onları tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Kadın kooperatiflerinin bu başarısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmasaydı olmazdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızı da kadın kooperatiflerine verdiği destekten dolayı alkışlıyorum. Kadın kooperatiflerimiz ve engelliler kooperatiflerimiz çok güzel işler yapıyorlar, takip edeceğiz.”

3 gün sürecek Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası’nda 35 kadın kooperatifi ve belediyelerin çadır kurulumunun yanı sıra, KAY-TUR A.Ş., KAYMEK A.Ş., Spor A.Ş. ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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İHA

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