Vali Çiçek'ten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Baro'ya Ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında brifing aldı.

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  • 05.09.2023 13:22
  • Güncelleme: 06.09.2023 15:09
Vali Çiçek'ten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Baro'ya Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında brifing aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gelişi sırasında Vali Çiçek, İl Müdürü Sibel Livdumlu, müdür yardımcıları ve kurum personeli tarafından karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluk alanına giren görevleri hakkında bilgi alan Vali Çiçek, kurum personeline bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden Kayseri’nin de yoğun bir şekilde etkilendiğini belirten Vali Gökmen Çiçek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personellerimiz, mesai mefhumu gözetmeden çalıştılar. Deprem sırasında ve sonrasında sorumluluk alanlarında göstermiş oldukları gayret için bütün personele teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Çiçek, son olarak yapımı devam eden il müdürlüğü hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak, gelinen son durum hakkında İl Müdürü Sibel Livdumlu’dan bilgiler aldı.

Vali Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ziyaretinin ardından Kayseri Barosu’nu ziyaret ederek, Baro Başkanı Av. Ali Köse ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında Vali Çiçek’i Baro Başkanı Av. Ali Köse ve diğer yetkililer karşıladı. Sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Gökmen Çiçek, 2023-2024 Adli Yılı açılışı nedeniyle Başkan Av. Ali Köse ve tüm çalışanlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaret, Vali Çiçek’in Kayseri Barosu’nun yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi almasının ardından sona erdi.

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İHA

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