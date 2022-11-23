Vali Çiçek'ten Develi Kadın Girişimi Kooperatifi'ne ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte yapımı devam eden Develi Kadın Girişimi Kooperatifinin satış ofisini ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 23.11.2022 17:41
  • Güncelleme: 24.11.2022 10:21
Vali Çiçek'ten Develi Kadın Girişimi Kooperatifi'ne ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte yapımı devam eden Develi Kadın Girişimi Kooperatifinin satış ofisini ziyaret etti.

Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, 1’i merkezde 16’sı ilçelerde olmak üzere toplamda 17 kooperatif kurduklarını söyleyerek, “Kayseri, Anadolu’nun ortasında parlayan bir yıldız ve önemli bir ticaret şehri. Biz valiliğimiz, kaymakamlıklarımız ve belediye başkanlıklarımızla beraber toplamda 17 tane kadın kooperatifi kurduk. Her ilçemizdeki kadın kooperatifi farklı bir ürün üretmekte. Böylesine kısa bir süre içerisinde hem makine alıp hem sipariş alıp bir de üretime başlamaları hem onların hem de bizim yüzümüzü güldürüyor. İnşallah Develimizden bu hususta önemli bir atak bekliyor bütün hemşerilerimi bu kooperatifimize destek vermeye davet ediyorum. Biz bugün ve yarına ümitle bakmak istiyoruz. Yakın zamanda ihracat yapalım ve daha da iyi yerlere gelelim. Bizim en büyük gücümüz Develili kadınların, çalışkanlığı ve fedakarlığına güveniyor olmamızdır" diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, ilçenin kadınlarının el emeği göz nuruyla ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı ve ilçe ekonomisine destek olacak Develi Kadın Girişimi Kooperatifinin kurulmasına gösterdikleri ilgilerinden dolayı Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu, Öğretmenlerle Bir Araya Gelerek Günlerini Kutladı

Başkan Palancıoğlu, Öğretmenlerle Bir Araya Gelerek Günlerini Kutladı

ERÜ Rektörü Altun, Hasta Yakınları Misafirhanelerini Ziyaret Etti

ERÜ Rektörü Altun, Hasta Yakınları Misafirhanelerini Ziyaret Etti

Başkan Öztürk'ten öğretmenlere pastalı kutlama

Başkan Öztürk'ten öğretmenlere pastalı kutlama

Milli Takımlar Bölge Seçmeleri Kayseri Etabı Tamamlandı

Milli Takımlar Bölge Seçmeleri Kayseri Etabı Tamamlandı

Başkan Odakır: 'Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır'

Başkan Odakır: 'Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır'

Kayserili Duru Türkiye üçüncüsü oldu

Kayserili Duru Türkiye üçüncüsü oldu

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor seçime gidiyor

Kayserispor seçime gidiyor

Otomobilin çarptığı Serpil Öğretmen kabri başında anıldı

Otomobilin çarptığı Serpil Öğretmen kabri başında anıldı

DAHA FAZLA
Semt pazarında alışveriş yoğunluğu

Semt pazarında alışveriş yoğunluğu

YRP'li Önder Narin, 'Bu seçim Türkiye'nin kaderinin seçimi olacak'

YRP’li Önder Narin, “Bu seçim Türkiye'nin kaderinin seçimi olacak”

Kayseri Üniversitesi'nin Kayseri OSB-MYO Projesinin Hayata Geçmesi İçin İlk Somut Adım Atıldı

Kayseri Üniversitesi'nin Kayseri OSB-MYO Projesinin Hayata Geçmesi İçin İlk Somut Adım Atıldı

104 yaşındaki Gülizar teyze eşini unutamıyor

104 yaşındaki Gülizar teyze eşini unutamıyor

Kayseri'de 40 bin 858 Kişi KADES'i Yükledi

Kayseri'de 40 bin 858 Kişi KADES'i Yükledi