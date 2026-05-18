Vali Çiçek'ten engelli birey Rüveyda Tanış ve ailesini makamında kabul etti
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) tarafından düzenlenen program kapsamında daha önce tanıştığı engelli birey Rüveyda Tanış ve ailesini makamında kabul etti.
Gerçekleşen ziyarette Rüveyda Tanış ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Gökmen Çiçek, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve toplumsal farkındalığın önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gökmen Çiçek, Rüveyda Tanış ve ailesine teşekkür ederek, Rüveyda’ya sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam temennisinde bulundu.
(RHA)