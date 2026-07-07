Vali Çiçek'ten ERVA çağrısı: 'ERVA'nın paraya değil, dert ortağına ihtiyacı var'

Göktim Melikgazi Hes Kablo Teknoloji Atölyesi ve Yaz Okulu açılış programı gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yapmış olduğu konuşmada ERVA Spor Okulları için maddi destek değil ERVA’ya dertli olacak kişilerin katkı sağlaması gerektiğini belirterek, “ERVA spor okullarında şu an inşaatı devam eden birçok ERVA'mız var ve birçok kişi de 'Ben de yapmak istiyorum.' diyor. Şunu özellikle istiyorum: Eğer sadece ERVA'yı gelip, binayı yapıp, bütün içerisindeki teknolojisiyle beraber veya içerisindeki donanımıyla beraber bize vermek istiyorlarsa hayır. Gelip parayla beraber bize 'Ya biz ne kadar masrafı varsa ERVA'ya destek olalım' diyorlarsa asla. Ben onlara şunları söylüyorum; ERVA'ya bir kere dertli olacak. O çocuklara amca olacak, dayı olacak, dede olacak. Ve onların kıyafetinden, ayakkabısından, tişörtünden, terli eşofmanlarıyla o çocuklara sarıldığında onları öz evladı gibi hissedecek dertli kişilerle olacak. Ve sadece, 'onlara burs verelim’ diyorlarsan hayır. Fabrikasında o tozun içerisinde de onlarla olacak, spor yaparlarken de onlarla olacak. O yüzden özellikle hamilerimize onu söylüyorum. Ben bir dert ortağı arıyorum ERVA'da. ERVA'nın paraya da ihtiyacı yok, pula da ihtiyacı yok. Ben çocuklarımıza dert ortağı olacak ve bunların yarın öbür gün birileri onlara tuzak kurarken bu tuzakları yerle bir edecek amcalarına, dayılarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ERVA spor okulları ile ilgili sizin aracılığınızla söylemiş olayım; hami olmak isteyenler bir derde gönül verecekler ve onlarla beraber olacaklar. Arkadaşlarımız Türkiye’nin 6-7 noktasında seminer veriyorlar, Türkiye’nin 8 noktasında uygulanan ERVA’larla ilgili eğitimler veriyorlar. 2 valilikte şu an 2 başka ilden de gelen misafirlerimiz ERVA’nın nasıl kurulduğu ile ilgili çalışıyoruz. ERVA 10 ile daha gidecek” şeklinde konuştu.