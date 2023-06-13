Vali Çiçek'ten İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
- 13.06.2023 08:53
- Güncelleme: 13.06.2023 08:59
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından karşılanan Vali Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları ve tedbirleri hakkında bilgiler aldı.
İHA
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