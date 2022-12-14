Vali Çiçek'ten KANKA'ya ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesini ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 14.12.2022 17:27
  • Güncelleme: 15.12.2022 09:55
Vali Çiçek'ten KANKA'ya ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesini ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hastaneye gelişi sırasında Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Hastanede tedavileri devam eden çocukları ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tedavileri devam eden hastalar ve aileleriyle bir araya gelen Vali Çiçek, hastalar hakkında Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu’ndan bilgiler aldı. Vali Gökmen Çiçek, hastane ziyareti sırasında, hastane personelleri ve hasta yakınlarıyla da sohbet etti.

Hastanede görev yapan sağlık personeline yaptıkları işin parasal karşılığının olmadığını söyleyen Vali Çiçek, "Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi'nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi'nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Kayseri OSB'de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Kayseri OSB'de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Makat çatlağına botoks çözümü

Makat çatlağına botoks çözümü

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Benzine zam kesinleşti

Benzine zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

O dolandırıcı tutuklandı

O dolandırıcı tutuklandı

Bu malak diğerlerinden çok farklı

Bu malak diğerlerinden çok farklı

Melikgazi'nin işyerleri ihale ile satıldı

Melikgazi'nin işyerleri ihale ile satıldı