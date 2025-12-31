Vali Çiçek'ten kar tatiline tepki veren vatandaşa 'Sen benim yerimde olsan ne yapardın'

Meteoroloji tarafından 31 Aralık 2025 tarihinde Kayseri için ‘yoğun kar yağışı ve tipi’ uyarısı geldi. Bunun üzerine Kayseri Valiliği tarafından okullar 1 gün arayla tatil edildi.

X sosyal medya platformu üzerinden bir kullanıcı Vali Gökmen Çiçek’e “Kar yağmadan kar tatili veren Vali diye adınız tarihe geçecek, bu havada tatil olur mu Allah aşkına?” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Vali Çiçek ise Meteoroloji tarafından yapılan uyarıları hatırlatarak; “Tarkan, Meteoroloji verileri son yılların en fazla karı yağacak. Merkezde sabah 15 santimetre olacak diyordu. Ve bu tahminlerde yağış yüzde 100 olarak belirtilmişti. Sabah 4 çok yoğun bir şekilde başlayacağı belirtiliyordu. Hatta afet durumu için bile kriz merkezini açmıştık. Sen benim yerimde olsan ne yapardın?” açıklamasını yaptı.