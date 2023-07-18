Vali Çiçek'ten Kayseri OSB'ye Ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimiyle istişare toplantısında buluştu.

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  • 18.07.2023 14:02
  • Güncelleme: 18.07.2023 14:50
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Vali Çiçek'ten Kayseri OSB'ye Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimiyle istişare toplantısında buluştu.

İstişare toplantısında; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp ile Bölge Müdürü Abdülmenap Esko yer aldı. Başkanlık makamında gerçekleşen İstişare toplantısında, Kayseri OSB sanayicisinin talep ve sıkıntılarına ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.

İstişare toplantısının ardından Vali Gökmen Çiçek, Başkan Mehmet Yalçın ve yönetimi, OSB’de yerleşik bulunan elektronik sayaç üretimi yapan FNF Teknoloji Fabrikası’nı ziyaret ederek, yapılan üretimlerle ve ürünlerle ilgili bilgiler aldı.

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İHA

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