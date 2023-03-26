Vali Çiçek'ten Kayseri'ye Yardım Teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nden deprem bölgesi Adıyaman'a gönderilmek üzere uğurladığı sebze ve meyve yüklü 2 yardım kamyonu kente ulaşarak pazarcı tezghından depremzedelere ulaştı. Adıyaman'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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  • 26.03.2023 11:49
  • Güncelleme: 27.03.2023 09:06
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Vali Çiçek'ten Kayseri'ye Yardım Teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’nden deprem bölgesi Adıyaman’a gönderilmek üzere uğurladığı sebze ve meyve yüklü 2 yardım kamyonu kente ulaşarak pazarcı tezgâhından depremzedelere ulaştı. Adıyaman’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Deprem bölgesinde ve Kayseri’de daima depremzede vatandaşların yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Adıyaman ilinde yaşayan pazarcı esnafının sebze ve meyce ihtiyacını gidermek için anında harekete geçerek geçtiğimiz günlerde sebze ve meyve yüklü 2 yardım kamyonunu Adıyaman’a uğurlamıştı. Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği’nin katkıları ile hazırlanan Başkan Büyükkılıç’ın da hazırlıklarına bizzat yardım ettiği sebze ve meyve yüklü 2 yardım kamyonu depremden etkilenen Adıyaman’a ulaştı. Pazarcı tezgâhlarında yerini alan ürünler deprem sonrası satış yapmaya başlayan esnaflara sermaye olarak katkı sağlarken, ürünlerin uygun fiyatlı olarak satışa sunulması depremzede vatandaşların da sebze ve meyvelere kolayca erişmesini sağladı. Adıyaman’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sebze ve meyve yüklü kamyonların bölgeye gönderilmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımdan bulunan Vali Çiçek, pazarcı esnafının tezgâhlarının başına geçmesini önemli olarak nitelendirerek, “Adıyaman’da hayatı normale döndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Pazarcı esnafımızın tezgâhlarının başına geçmesi çok önemli idi. Ancak ürün lazımdı. İşte pazarcılarımızın bu isteğine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayseri hal başkanı kayıtsız kalmadı. Teşekkürler Kayseri” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’da pazarcılık yapan esnaf ile günler sonra kurulan Pazar tezgâhlarından alışveriş yapan depremzede vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

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İHA

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