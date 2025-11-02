Vali Çiçek'ten Kayserispor'a destek çağrısı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara destek çağrısında bulunarak, 'Hep birlikte tribünleri doldurarak şehrimizin takımına destek olacağız' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Süper Lig’in 11’inci haftasında bugün saat 17.00’de RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak Kayserispor-Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Vali Çiçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Şehrimizin takımı, gururumuz Kayserispor bugün saat 17.00’de, şehrimizin kalbi RHG Stadı’nda Kasımpaşaspor ile karşılaşıyor. Hep birlikte tribünleri doldurarak şehrimizin takımına destek olacağız.”

