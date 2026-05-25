Vali Çiçek'ten Kurban Bayramı Mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Vali Gökmen Çiçek, şu ifadelere yer verdi: “Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan; millî ve dinî duygularımızın, örf ve adetlerimizin kuvvetlendiği, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı müstesna günlerdir. Kurban Bayramı da bizlere paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve manevi değerlerimizi yaşatmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bayram sevincini; akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, yaşlı, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, toplumsal kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Unutulmamalıdır ki sevinç ve mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Bu vesileyle, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”