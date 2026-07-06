Vali Çiçek'ten Melik Gazi Türbesi'ne Özel İlgi

Vali Çiçek, Melikgazi Mahallesi’nde bulunan türbeyi ziyaret ederek planlanan restorasyon, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihi mirasın korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Çiçek, türbenin hem kültürel hem de turistik açıdan ilçeye değer katacağını ifade etti.

Ziyaret kapsamında ayrıca Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi’nde yapılacak kız öğrenci yurdu projesi, Pınarbaşı Devlet Hastanesi, Mehmet Ali Paşa Camii restorasyonu ve yeni Kaymakamlık binası inşaatı gibi yatırımlar da değerlendirildi. Programın sonunda Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nde kamu kurumlarının faaliyetleri hakkında kapsamlı bir brifing alan Vali Çiçek, ilçenin öncelikli yatırım alanlarını masaya yatırdı.

Ancak günün en anlamlı mesajı, Emir Melik Gazi’nin türbesinde yapılan incelemelerle verildi. Vali Çiçek, tarihi değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların hızla sürdürüleceğini belirterek ilçeden ayrıldı.