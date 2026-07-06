Vali Çiçek'ten Melik Gazi Türbesi'ne Özel İlgi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Pınarbaşı ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Programın en dikkat çeken durağı ise Danişmentli Hükümdarı Emir Melik Gazi'ye ait Melikgazi Türbesi oldu.
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