Vali Çiçek'ten 'öğrencilere ücretsiz kahvaltı projesine' takdir

Vali Çiçek, öğrenciler ve aileler için büyük önem taşıyan bu projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, sosyal devlet anlayışının somut örneklerinden birinin Kocasinan’da hayata geçirildiğini belirtti. Çiçek, "Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etmek istiyorum. Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş ile birlikte büyük bir başarıya imza attılar. Kahvaltı projesi, benim de yakından takip ettiğim öğrencilerimiz ve ailelerimiz için çok değerli bir çalışma." dedi.

"Evlatlarımızın Güne Sağlıklı Başlaması İçin Tarihi Bir Proje"

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması amacıyla hazırlanan "İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği Projesi" için Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlattı. Çolakbayrakdar, "Ailelerimizin yükünü hafifletirken evlatlarımızın eğitim hayatına daha güçlü başlamalarına destek olacağız." diye konuştu.

İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Her Ay Düzenli Destek

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara her ay düzenli olarak kahvaltı paketleri ulaştırılacağını belirten Çolakbayrakdar, "Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İhale Süreci Hakkında

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından proje kapsamında kahvaltı kolisi alımı için açık ihale süreci başlatıldı. Toplam 3 bin 500 koliyi kapsayan ihale, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Kocasinan Belediyesi İhale Salonu’nda yapılacak. Yüklenici firma, 2025–2026 eğitim öğretim yılı sonuna kadar her ay en az 550 kahvaltı kolisini belediyenin belirlediği okullara ücretsiz olarak ulaştıracak.

Kahvaltı Kolilerinin İçeriği

Aylık periyotlarla ailelere ulaştırılacak kahvaltı kolilerinde; yumurta paketleri, 21 adet kek, 21 adet sade süt, kaşar peyniri, beyaz peynir, eritme peyniri, tereyağı, bal, tahin, pekmez, helva, zeytin, ceviz, fındık ve kuru üzüm bulunacak.

Bu proje, Kocasinan'daki öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunarak, eğitim hayatlarına daha güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.