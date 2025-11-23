Vali Çiçek'ten Öğretmenler Günü Mesajı: 'Geleceğe Umutla Bakmamızı Sağlayan Sizlersiniz'

  • Haberler
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenlerin fedakârlık ve adanmışlıkla yürüttükleri kutsal göreve dikkat çekti.

Vali Çiçek mesajında, öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
“Öğretmenlik mesleğine ilk adım attığınız günden itibaren ömrünüzü bu milletin evlatlarına adadınız. Sizler, bir meslekten öte; fedakârlığı, adanmışlığı ve bir insanın yüreğine ışık olmayı seçtiniz. Bugün bu millet geleceğe umutla bakabiliyorsa, bunda en büyük pay sizlerin emeğinde, sabrında ve yüreğinde saklıdır.”

Çiçek, ülkenin dört bir yanında her koşulda görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sözlerini tamamladı

 

 

Haber Merkezi

