Vali Çiçek'ten Önemli Deprem Tatbikatı: Kayseri Hazırlık İçin Bir Araya Geldi

Tatbikata katılan Vali Çiçek, depreme hazırlık çalışmalarının önemine dikkat çekerek, 6 Şubat depremlerinin Kayseri’de yarattığı etkileri hatırlattı. Çiçek, “Kayseri olarak olabilecek depremlere karşı hazır olmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri ile bu hazırlıkları güçlendiriyoruz,” dedi.

Tatbikat, 4,268 personel, 827 araç, 6 dron, 1 mobil koordinasyon tırı ve diğer ekipmanlarla gerçekleştirildi. Vali Çiçek, tatbikatın kapsamı hakkında detaylar verirken, “213 olay üzerinden bu tatbikatı gerçekleştirdik. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte anında buraya intikal ettik,” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da tatbikata katılarak, olası afetlere hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Büyükkılıç, tatbikatın her aşamasında ekiplerin neler yapması gerektiğini titizlikle test ettiklerini belirtti.

Tatbikat sırasında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezarlıklar şube müdürlüğü de temsili defin işlemleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda, depremde vefat edenlerin sevk ve idaresi ile yakınlarının kontrolü yapılarak, gerçeğini aratmayan bir senaryo uygulandı.

Tatbikat, Kayseri’nin afetlere karşı ne denli hazırlıklı olduğunu gösterirken, Vali Çiçek’in liderliğindeki bu çalışmaların, kentin güvenliği açısından büyük önem taşıdığı bir kez daha ortaya kondu.