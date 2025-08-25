Vali Çiçek'ten otelcilere teşekkür

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de turizmin öneminden bahsederek, 'KAYOTED 1 hafta içerisinde kuruldu, yönetimi oluşturuldu, kongre yapıldı. Birileri sandı ki kağıt üzerinde bir dernek olacak, sosyal medyalar, tanıtım videoları, dergi, broşürler derken beni her aşamada bilgilendirdiniz. Biz varız dediniz ve size teşekkür etmemek haksızlık olur. İnatla, ısrarla, bazen moraliniz bozulacak bazen sizi anlamayacağız bazen şehir anlamayacak, bazen ben anlamayacağım ama ısrarla bu şehre aşıksak KAYOTED devam edecek. Sanayi, ticaret, tarım evet ama Kayseri büyük bir turizm şehri diyeceğiz' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Turizm’ programına katılarak KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada şehrin turizminden bahsederek KAYOTED temsilcilerine de çalışmaları ile ilgili teşekkür etti. Çiçek, “Otelcilere bir teşekkür borcum var. KAYOTED 1 hafta içerisinde kuruldu, yönetimi oluşturuldu, kongre yapıldı. Birileri sandı ki kağıt üzerinde bir dernek olacak, sosyal medyalar, tanıtım videoları, dergi, broşürler derken beni her aşamada bilgilendirdiniz. Biz varız dediniz ve size teşekkür etmemek haksızlık olur. Festivallerde de yeter ki Kayseri için faydalı olsun biz varız dediniz. İnatla, ısrarla, bazen moraliniz bozulacak bazen sizi anlamayacağız bazen şehir anlamayacak, bazen ben anlamayacağım ama ısrarla bu şehre aşıksak KAYOTED devam edecek. Sanayi, ticaret, tarım evet ama Kayseri büyük bir turizm şehri diyeceğiz” diye konuştu.

