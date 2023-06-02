Vali Çiçek'ten Şeffaf Odaya takdir: 'Muhteşem'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın her hafta çarşamba günü Mevlana Meydanında gerçekleştirdiği Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa uygulamasına tam not verdi. Uygulama hakkında 'Türkiye örnek proje' diyen Vali Çiçek, 'Muhteşem' ifadesini kullandı.

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  • 02.06.2023 12:12
  • Güncelleme: 02.06.2023 13:32
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Vali Çiçek'ten Şeffaf Odaya takdir: 'Muhteşem'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın her hafta çarşamba günü Mevlana Meydanında gerçekleştirdiği Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa uygulamasına tam not verdi. Uygulama hakkında “Türkiye örnek proje” diyen Vali Çiçek, “Muhteşem” ifadesini kullandı.

Kayseri’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük, Türkiye’nin ise 7. büyük mahallesi olan Mevlana’ya kurulan Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa uygulaması dikkat çekmeye devam ediyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’le birlikte, Talas Belediyesi’nin ödüllü projeyle baştan aşağı yeniden düzenlediği Mevlana Meydanı’ndaki Şeffaf Oda’yı inceledi. Görüşmelerin gerçekleştiği Şeffaf Oda’daki koltuğa oturup uygulamayla ilgili görüşlerini belirten Vali Çiçek, “Meşhur Şeffaf Oda’dayız. Çok güzel. Talas Belediyesinin Türkiye’ye örnek projelerinden birisi. Saatlerce burada bekleyip vatandaşla görüşüp ilgilenmek cesaret ister. Başkanımızı şu konuda tebrik ediyorum. Bu gibi şeyler birçok yerde yapılır, birkaç görüntü verilir, sonra devamı gelmez. Ama Talas’ta bu nasıl başladıysa istikrarlı bir şekilde uygulandı ve uygulanıyor. Halka söz verildiği gibi devam ediyor. Burada mikrofona da gerek yok, ses odada yankı yapıyor. Muhteşem.” değerlendirmesinde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Türkiye’ye örnek olan Şeffaf Oda’da Baş Başa uygulaması hakkında bilgiler verip haftanın çarşamba günleri vatandaşların görüş istek ve taleplerini gün boyu dinlediklerini belirterek, “Vatandaşlarımızla şehrimizi şeffaf bir anlayışla birlikte yönetiyoruz. Kendilerinden gelen projeleri değerlendiriyoruz. Bizlere katkı sunan hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Vali Çiçek ve Başkan Yalçın, Şeffaf Oda’ya gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek çocuklara hediyeler verdi.

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İHA

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