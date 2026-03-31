Vali Çiçek'ten şehit annesine tedavi gördüğü hastanede ziyaret

2010 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram’ın annesi Kudret Bayram, geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vali Gökmen Çiçek, şehit annesini hastanede ziyaret etti. Ziyarette şehit annesiyle yakından ilgilenen Vali Çiçek, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret eden Çiçek, hasta ve yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Vali Çiçek, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken, sağlık çalışanlarına da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

