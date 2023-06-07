Vali Çiçek’ten Talas’ın Acil Durum Konteynerına tam not: Yaygınlaştırmalıyız

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’dan bilgi alan Vali Çiçek, “Çok iyi düşünülmüş güzel bir çalışma olmuş. Bu tür uygulamaların yaygınlaştırılması gerekiyor” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’le birlikte, Talas Belediyesi’nin ödüllü projeyle baştan aşağı yeniden düzenlediği Mevlana Meydanı’nda konuşlandırılan Acil Durum Konteyneri’ni inceledi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konteynerle ilgili bilgiler vererek, “85 bin nüfuslu Mevlana Mahallemizdeki bu meydanı düzenlemeden önce geçen yıl acil durum konteynerini hazırlamıştık. Meydan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla konteyneri yerleştirdik. Deprem veya diğer afetlerde hem vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı hem de arama kurtarma ekiplerinin malzemelerinin bulunacağı bu konteynerin içinde yok yok. Burada güneş enerji panelinden elektrik, iletişim için televizyon, yiyecek, içecek ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri var. Nüfusun yoğun olduğu diğer parklara da bu konteynerden yerleştireceğiz” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, içeresinde jeneratörden ilk yardım malzemelerine, yangın söndürme tüpünden demir kesme makası ve balyoza kadar kurtarma ekipmanlarının yer aldığı acil durum konteynerinden övgüyle bahsetti.

Vali Çiçek, Acil Durum Konteyneri’nin örnek olması temennisinde bulunarak, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.