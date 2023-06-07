Vali Çiçek'ten Talas'ın acil durum konteynerına tam not

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi'nin deprem başta olmak üzere doğal afetlerde kullanılmak üzere hayata geçirdiği Acil Durum Konteyneri'ne tam not verdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın bilgiler verdiği konteynerle ilgili, 'Çok iyi düşünülmüş güzel bir çalışma olmuş. Allah vermesin ama acil durumlarda çok iyi kullanılacak bu konteyner için başkanımıza teşekkür ediyorum' diyen Vali Çiçek, bu tür uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

PAYLAŞ
  • 07.06.2023 11:45
  • Güncelleme: 07.06.2023 12:07
  • 30
Vali Çiçek'ten Talas'ın acil durum konteynerına tam not
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi’nin deprem başta olmak üzere doğal afetlerde kullanılmak üzere hayata geçirdiği Acil Durum Konteyneri’ne tam not verdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın bilgiler verdiği konteynerle ilgili, “Çok iyi düşünülmüş güzel bir çalışma olmuş. Allah vermesin ama acil durumlarda çok iyi kullanılacak bu konteyner için başkanımıza teşekkür ediyorum” diyen Vali Çiçek, bu tür uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’le birlikte, Talas Belediyesi’nin ödüllü projeyle baştan aşağı yeniden düzenlediği Mevlana Meydanı’nda konuşlandırılan Acil Durum Konteyneri’ni inceledi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konteynerle ilgili bilgiler vererek, “85 bin nüfuslu Mevlana Mahallemizdeki bu meydanı düzenlemeden önce geçen yıl acil durum konteynerini hazırlamıştık. Meydan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla konteyneri yerleştirdik. Deprem veya diğer afetlerde hem vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı hem de arama kurtarma ekiplerinin malzemelerinin bulunacağı bu konteynerin içinde yok yok. Burada güneş enerji panelinden elektrik, iletişim için televizyon, yiyecek, içecek ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri var. Nüfusun yoğun olduğu diğer parklara da bu konteynerden yerleştireceğiz” dedi.

Başkan Yalçın, Acil Durum Konteyneri’nin sayısını çoğaltarak ilçenin değişik park ve meydanlarına yerleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, içeresinde jeneratörden ilk yardım malzemelerine, yangın söndürme tüpünden demir kesme makası ve balyoza kadar kurtarma ekipmanlarının yer aldığı acil durum konteynerinden övgüyle bahsetti.

Vali Çiçek, Acil Durum Konteyneri’nin örnek olmasını temennisinde bulunarak, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor ile Sivasspor 1-1'lerini üzmedi

Kayserispor ile Sivasspor 1-1’lerini üzmedi

Motorine beklenen zam kesinleşti

Motorine beklenen zam kesinleşti

Kayserili sporcu dereceye koştu

Kayserili sporcu dereceye koştu

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Kayseri'nin merkezinde cephanelik gibi ev

Kayseri'nin merkezinde cephanelik gibi ev

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediye olarak kendimizle yarışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: “Belediye olarak kendimizle yarışıyoruz”

Doğru su tüketiminin önemi

Doğru su tüketiminin önemi

DAHA FAZLA
Vali Çiçek'ten Talas'ın Acil Durum Konteynerına tam not: Yaygınlaştırmalıyız

Vali Çiçek’ten Talas’ın Acil Durum Konteynerına tam not: Yaygınlaştırmalıyız

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kayseri'de

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kayseri'de

Büyükşehir'den Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda sergi

Büyükşehir'den Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda sergi

Suret-i Alem Fotoğraf Eğitimi başlıyor

Suret-i Alem Fotoğraf Eğitimi başlıyor

Vali Çiçek'ten Talas'ın acil durum konteynerına tam not

Vali Çiçek'ten Talas'ın acil durum konteynerına tam not