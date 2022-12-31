Vali Çiçek'ten yeni yıl kutlama mesajı: 'Büyük umutlarla yeni bir yıla daha girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yayımladığı yeni yıl mesajında, 'Büyük umutlarla yeni bir yıla daha girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

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  • 31.12.2022 13:04
  • Güncelleme: 02.01.2023 10:57
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Vali Çiçek'ten yeni yıl kutlama mesajı: 'Büyük umutlarla yeni bir yıla daha girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yayımladığı yeni yıl mesajında, “Büyük umutlarla yeni bir yıla daha girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Çiçek, mesajında şunları kaydetti:

“Sevindiğimiz ve hüzünlendiğimiz anların yaşandığı bir yılı daha geride bırakarak, büyük umutlarla yeni bir yıla daha girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni umutlarla karşılayacağımız 2023 yılının, bütün hemşehrilerimiz için başarılı, istikrarlı ve beklentilerinin karşılanacağı bir yıl olması dileğimdir. Yeni bir yıl bizlere geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle, ilimizin ve ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat vermektedir. Kayserimiz bu güne kadar gerçekleştirdiği atılımlarla, alanında örnek bir şehir hale gelmiştir. 2023 yılında da vatandaşlarımızın desteğiyle, daha çok hizmet, yatırım, sosyal, kültürel ve turizm alanında daha iyi imkânlar sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız. 2023 yılında da, tarihimizden aldığımız gücü ve edindiğimiz tecrübeleri, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, ülkemiz ve ilimiz için başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, basın mensuplarımızın ve çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutluyor, 2023 yılının milletimiz, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

İHA

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