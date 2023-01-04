Vali Çiçek'ten Yeşilhisar'da hem açılış hem ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı binası açılış programına katıldı. Çiçek, açılış programı öncesinde Soğanlı Vadisi'ni ve Yeşilhisar Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

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  • 04.01.2023 09:14
  • Güncelleme: 04.01.2023 09:56
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Vali Çiçek'ten Yeşilhisar'da hem açılış hem ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı binası açılış programına katıldı. Çiçek, açılış programı öncesinde Soğanlı Vadisi’ni ve Yeşilhisar Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.

Vali Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretine Soğanlı Vadisi’ni ziyaret ederek başladı. Binlerce yıllık tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu Soğanlı Vadisi’nde turizme kazandırılması planlanan noktalarda incelemelerde bulunan Vali Çiçek, projelerin son durumlarını yerinde inceledi. İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş’tan yapılması planlanan projelerle ilgili bilgiler aldı.

Soğanlı Vadisi’ndeki incelemelerin ardından Yeşilhisar Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, ilçenin genel durumu hakkında İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş’tan bilgiler aldı. Kaymakamlık himayesindeki kurum müdürlüklerini ziyaret ederek, kurum müdürleri ve personelleriyle tanıştı.

Vali Çiçek, ziyaretler sonrası Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı binası açılışı programına katıldı. Açılış programına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, il ve ilçe protokolü katıldı.

Programda konuşan Vali Çiçek, Jandarma Teşkilatı’nın ülke güvenliği konusundaki önemini vurgulayarak, “Ülkemiz içerisinde, sınırımızda ve sınır ötesinde; her türlü kahramanlığa koşan, mücadele veren, her an şehadetin ucunda yaşayan, ülkemizde hep kahramanlık göstermiş, şu an burada ve ülkemizin her noktasında görevi başında bulunan Jandarma Teşkilatımıza; bu güzel ilçemizde, böylesine ferah ve güzel binamızın açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. İnşallah Jandarma Teşkilatımız daha binlerce yıl bu milletin güvenliğini sağlayacak ve huzur getirecektir. Açılışını yaptığımız binanın hayırlı olmasını diliyor, herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri açılışı yapılan binayı gezdi ve Vali Gökmen Çiçek İlçe Jandarma Komutanlığı şeref defterini imzaladı.

Ziyaretlerin ve açılış programının ardından Vali Çiçek ilçeden ayrıldı.

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İHA

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