Vali Çiçek: “TOGG semineri ve TOGG’un burada olması en çok Kayseri’ye yakıştı”

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ER-VA işbirliği ile Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın katılımıyla ‘Efsanenin Doğuşu’ temalı TOGG semineri düzenlendi. Lise öğrencilerinin de yer aldığı seminerde TOGG’un CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş yerli ve milli otomobil TOGG’u tanıttı.

‘SÖZ DİNLEYEN DEĞİL SÖZÜ DİNLENEN TÜRKİYE OLMAK İÇİN ÇALIŞACAKSINIZ’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gençlere seslenerek ‘sizlerden beklentimiz, umudumuz büyük’ diyerek, “Sevgili gençler sizlerden beklentimiz büyük, umudumuz büyük. Sizlerden çok şey istiyoruz; çalışmanızı ve başarmanızı istiyoruz ve Türkiye’nin büyük ve güçlü olmasına katkınızı bekliyoruz. Türkiye büyük ve güçlü Türkiye olmak için emin adımlarla ilerliyor. Söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye olmak için çalışacaksınız. 85 milyon vatandaşımızın sevgisi ve güvenini aldığımız destekle bu yolda büyük adımlarla ilerliyoruz ve inşallah başaracağız. Kayseri’de 1920 yıllardan itibaren uçak fabrikaları kuruldu. Uçak yapıldı ve bunlar ihraç edildi. Kayseri’de şu anda çeşitli yatırımlar var ve bunlar daha başlangıç, ilerleyeceğiz. Kayseri’nin tarihine baktığımızda en önemli gelişme havacılıktır. Tayyare fabrikasını tekrar ayağa kaldırmak için iş birliği yapıyoruz. AİRBUS ile yaptığımız anlaşma var, A400M uçaklarımızla ilgili müthiş çalışmalarımız var şu ana kadar 4 uçak yapıldı ve bunun devamı gelecek. ASPİLSAN en modern düzeyde pil üreten bir fabrika haline geldi bu bizim geleceğimiz için önemlidir. Tarım ve hayvancılık da çok önemli ve çiftçilerimizi destekliyoruz. 4. OSB kurulacak dolayısıyla burada da çok iş var. Hızlı trenin önündeki bütün engeller kalktı, çok kısa zamanda 2 saatte Ankara’ya gitmenin konforunu yaşayacağız. TOGG ortada duruyor, canlı yürüyor. Kısa zaman sonra da tüm Türkiye ve dünyada her tarafta göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise TOGG’un Kayseri’ye yakınlaştığını söyleyerek, “Kayseri için kullandığım bir ifade var; enteresan bir şehir diyorum. Gerçekten enteresan bir şehiriz. 1926’da Cumhuriyet’in ilk yıllarında uçak yapmayı kafasına koymuş ve bunu başarmış bir şehriz. Biz Anadolu’nun ortasında sanayi devleri çıkarmış Türkiye katma değer üreten uluslararası şirketlerle yarışan bir şehriz. Biz hiç ormanı olmadığı halde mobilya ihracatında rekorlar kıran Türkiye’nin en büyük mobilya ihracatçısı bir şehriz. Yine enteresandır denizi olmadığı halde yavru alabalık ihracatında Türkiye birincisi olan bir şehriz. Yani enteresan bir şehriz. TOMTAŞ’ı tekrardan ayağa kaldırmak için el birliğiyle çalışan ve başarmak için büyük bir yol almış bir şehriz. AİRBUS ile anlaşma yapan, A400M uçaklarının retrofitini yapan bir şehriz. TOGG semineri ve TOGG’un burada olması en çok Kayseri’ye yakışırdı. Gençlerimize kariyer çalışması kapsamında gençlerimizin yoğun talebi vardı, TOGG CEO’muzu istiyorlardı ve kırmadı buraya geldi. TOGG Kayseri’ye çok yakışıyor” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, “Gençler, sizler bu ülkenin umudu, bizim inançlarımızı, örfümüzü, töremizi, özümüze sahip çıkacak günün ihtiyaçlarına göre kendinizi en iyi şekilde yetiştirip dünyada bu bayrağı, bu sancağı hep üstün bir şekilde tutacak nesil sizlersiniz. TOGG’un tanıtımını izleyeceğiz ve bu hikaye milli ve yerli olmanın, milletimiz istediği zaman, gençlerimiz istediği zaman neler yapabileceğimizin hikayesidir” şeklinde konuştu.

Program sonunda TOGG ile şehir turu, fabrika gezisi, akıllı saat ve tablet çekilişi kapsamında 123 gence hediyeler verilerek TOGG CEO’suna Kayseri sembollerini içeren hediyeler takdim edildi.