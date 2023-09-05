Vali Çiçek Tomarza'da

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Tomarza'yı ziyaret etti.

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  • 05.09.2023 17:47
  • Güncelleme: 06.09.2023 11:10
Vali Çiçek Tomarza'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Tomarza’yı ziyaret etti.

Tomarza ilçesini ziyaretinde ilk olarak Tomarza Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çiçek’i Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İlçe Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu, ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakamlık makamında ilçenin genel durumu ve yapılan yatırımlar hakkında Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu’ndan bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek, ardından Tomarza Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Davut Şahin ile görüştü. Belediye ziyareti sırasında ilçenin genel durumu, alt yapı, üst yapı çalışmaları ve belediyenin sorumluluk alanında yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, personele gayretleri için teşekkür etti.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri, Tomarza Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifini ziyaret ederek, kooperatifçe üretimi yapılan istiridye mantarı, hediyelik eşyalar ve diğer ürünler hakkında bilgiler aldı. Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri Tomarza ilçemize gerçekleştirmiş oldukları ziyaret çerçevesinde Tomarza Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nu da ziyaret ederek, sporcu gençlerle bir araya geldi. Gençlerle birlikte voleybol oynayan Vali Çiçek, “Özellikle gençlerimiz sporun hangi dalı olursa olsun mutlaka sporla ilgilenmeliler” dedi

Tomarzalı vatandaşlarımızla ve esnaflarla da bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözümü konusunda elinden gelenleri yapacağını ifade etti. Vali Çiçek ve protokol üyeleri Tomarza’da sırasıyla, Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama ve Paketleme Tesisi ve Köpek Barınağını da ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldılar.

Gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri ilçeden ayrıldılar.

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İHA

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