Vali Çiçek: “Tüm depremlere 15 dakika içerisinde uçakla ulaşabilmek için çalışmalara başlandı”

Kayseri’de 6 Şubat’ta yaşanan depremleri anma programı Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek: “6 Şubat'ın 2. yıl dönümünde hep beraberiz. Hem rahmete gönderdiklerimizi anmak hem farkındalığımızı arttırmak için her 6 Şubat'ta bir araya gelip hem anma töreni düzenleyeceğiz hem de cennete gönderdiklerimize dua edeceğiz. Dikkat ederseniz konuşmalarımızda, bir afetle mücadele değil sanki bir savaştaymışız hissiyatı hissediyoruz. O anı yaşamayanlar o günleri hatırlayamayanlar televizyonlarda izlemeyenler bir afet konuşmasının niye bir savaş konuşması gibi olduğunu anlamayabilirler. Ancak Maraş’a depremin ilk saatlerinde giden birisi olarak gördüğüm tabloda, başımı iki elimin arasına alıp biz bu işi başaramayız diye düşünmüştüm. Bunun altından dünyada hiçbir millet kalkamaz diye düşünmüştüm. 7-8 ilimizde ölümler var, 550 kilometrelik bir alan yerle bir, 11 ilimiz hasar görmüş, her yerde feryat. Hiçbir millet bu kadar kısa sürede ayağa kalkmayı başaramaz. Ama özellikle bir şehir var ki; altın harflerle adını bu milletin tarihinde bir kez daha yazdı. O da Kayseri. Kayseri depremde adeta bir yağmur oldu, deprem bölgesine yağdı. Bütün her yerde Kayserililer vardı” ifadelerini kullandı.

AFAD Lojistik merkezinin havaalanı çalışmalarına başlandığını belirten Vali Çiçek şöyle konuştu: “Biz Kayseri'den bir ses veriyoruz; Bütün Türkiye'de olabilecek bütün afetlerde bir sigorta olarak, Kayserililer olarak varız. Bu ülkede afet de olsa savaş da olsa her yere koşarız diyoruz. Bir müjdeyi daha vermek istiyorum; Uluslararası lojistik merkezinde, AFAD Lojistik merkezinde havaalanında tüm depremlere 15 dakika içerisinde uçakla ulaşabilmek adına çalışmaların başlandığı onayın alındığını ifade ederek teşekkür etmek istiyorum.”