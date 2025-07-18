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Vali Çiçek, 'Türkiye'nin her yerinde şampiyonlar yetiştirmeye başladık'

ERVA Spor Okulları'nın 56.'sı olan Çetin Şen ERVA Spor Okulu'nun açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Türkiye'nin her yerinde şampiyonlar yetiştirmeye başladık. Bakın çok açık söylüyorum. Çok kısa süre sonra, bir yıl olur, iki yıl olur, biz Kayseri'nin madalyalara adeta her birisini sahiplendiğini ve niçin Kayseri'ye bu kadar çok madalya geliyor diye aramızda konuşacağız' dedi.

Vali Çiçek, 'Türkiye'nin her yerinde şampiyonlar yetiştirmeye başladık'

Erdemlerimizle Varız ( ERVA) Projesi kapsamında 56.’sı olan Çetin Şen ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “ERVA Spor Okulları'nın 56.  açılışını yaptık ve çok mutluyuz. Her zamanki gibi ERVA Spor Okulları'nın açılışında benim açımdan da, ekibim açısından da, Ervalılar açısından da bir bayramımız. Hep söylüyorum, Erva Spor Okulları erdemlerimizde varızın kısaltması. Kayseri'nin kendi projesi, Kayseri'nin kendi öğretmenlerinin ürettiği, kendi sporcularının ürettiği, kendi siyasetçilerinin, kendi belediyelerinin, kendi bürokratlarının ürettiği ve sahip çıktığı bir proje ve çığ gibi büyüyor. Yüzlerce sporcumuzu biz artık yurt dışına göndermeye başladık. Türkiye'nin her yerinde şampiyonlar yetiştirmeye başladık. Bakın çok açık söylüyorum. Çok kısa süre sonra, bir yıl olur, iki yıl olur, biz Kayseri'nin madalyalara adeta her birisini sahiplendiğini ve niçin Kayseri bu kadar çok madalya geliyor diye aramızda konuşacağız” diye konuştu.

Haber Merkezi

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