Vali Çiçek: Türkiye'ye örnek bir proje ortaya çıktı

Meysu ERVA Spor Kulübü açılış törenine katılan Vali Gökmen Çiçek, “Sevgili gençler size bakınca gururla yukarı kaldırdığınız asla indirmek istemediğiniz şanlı Türk bayraklarını görüyorum. Şanlı bayrağımızı görüyorum. Değerli gençler bizi diğer milletlerden ayıran şey nedir biliyor musunuz? Biz kendimiz için yaşamayız. Biz sadece ailemiz için yaşamayız. Biz al bayrak için yaşarız. Biz koskoca Türk milleti için yaşarız. O bayrağın yere eğilmesindense ölmeyi şeref sayarız. O elinizde tuttuğunuz bayraklar binlerce yıllık kadim Türk devletlerinin bayrakları. Biz çok defa dirilişler, yükselişler gördük. Bazen yıkılışlarımızda oldu. İhanetler gördük. Ama hiçbir zaman hedefimizden vazgeçmedik. Bizim milletimizin bir tane hedefi vardır o da dünyaya adalet getirmek. Bu hedeften hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“ERDEMLERİMİZLE VAR OLACAĞIZ”

ERVA Spor Okullarına değinen Çiçek, “ERVA Türk gençlerinin Kayseri’den verdiği bir ses. Erdemlerimizle var olacağız. Kültürümüzle var olacağız, tarihimizle var olacağız. İnancımızla var olacağız. Ezanımızla var olacağız. Peygamberimizin izinde olacağız. Bu al bayrağımız ve Cumhuriyetimizle var olacağımızın meydan okumasıdır. ERVA Spor Okullarını ilk açtığımızda ‘kime meydan okuyoruz’ dedik. Gençliğimize tuzak kurmak isteyen alçaklara meydan okuyoruz dedik. Hiçbir gencimizi yalnız bırakmayacağız diye meydan okuyoruz. Emniyetimizle, jandarmamızla, adaletin terazisiyle adaleti Türkiye’de olduğu gibi sağlarken, aynı zamanda biz değerlerimize sahip çıkarak da çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Her mahallede olacağız dedik. 67’nci ERVA’yı açıyoruz. 2 yıl önce başlamış bir projede 67’nci ERVA’yı açtık. Her şey cenabı Allah’ın nasibiyle hep istediğimiz gibi gitti. Türkiye’ye örnek bir proje ortaya çıktı. Biz yorulmadan, pes etmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

