  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek, vatandaşların taleplerini dinledi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Vali Çiçek, vatandaşların taleplerini dinledi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve isteklerini dinledi.

Vali Çiçek, vatandaşların taleplerini dinledi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Vali Çiçek, vatandaşların taleplerini dinledi 

 Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve isteklerini dinledi.

Kayseri Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen vatandaş buluşmasına; Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Mehmet Türköz, Erkan Kaçmaz, Kocasinan İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Çiçek, “Kayserili hemşerilerimize hizmet etmek bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıdır. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları doğrudan bizlere aktarabilmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle düzenli olarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz” dedi.
Programda vatandaşlarla görüşen Vali Çiçek, iletilen talep, öneri ve sorunları dinleyerek çözüm noktasında ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi. 
Programın sonunda vatandaşlar, gerçekleştirilen buluşmaların kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl hapis
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl hapis
Vali Çiçek, vatandaşların taleplerini dinledi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Vali Çiçek, vatandaşların taleplerini dinledi ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri'de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri’de 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
'Yılanlar Grubu' davasında duruşmaya devam edildi
‘Yılanlar Grubu’ davasında duruşmaya devam edildi
Kocasinan Belediyesi 22 engelli aracı sahiplerine teslim etti
Kocasinan Belediyesi 22 engelli aracı sahiplerine teslim etti
Tomarza Belediye Başkanı Koç: Hava şartlarının kano ve raftinge uygun hale gelmesini bekliyoruz
Tomarza Belediye Başkanı Koç: Hava şartlarının kano ve raftinge uygun hale gelmesini bekliyoruz
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!