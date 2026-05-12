Vali Çiçek, vatandaşların taleplerini dinledi

Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve isteklerini dinledi.

Kayseri Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen vatandaş buluşmasına; Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Mehmet Türköz, Erkan Kaçmaz, Kocasinan İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Çiçek, “Kayserili hemşerilerimize hizmet etmek bizim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıdır. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları doğrudan bizlere aktarabilmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle düzenli olarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Programda vatandaşlarla görüşen Vali Çiçek, iletilen talep, öneri ve sorunları dinleyerek çözüm noktasında ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi.

Programın sonunda vatandaşlar, gerçekleştirilen buluşmaların kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür etti.