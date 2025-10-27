Vali Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Vali Çiçek, devletin kapısının her zaman millete açık olduğunu vurgulayarak, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların dile getirdiği konularla ilgili çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıya, Vali Yardımcıları, Adnan Turkdamar, Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Mehmet Türköz, Ömer Tekeş, Erkan Kaçmaz ve ilgili kurum müdürleri de katılım sağladı.

Vali Çiçek, devletin kapısının her zaman millete açık olduğunu vurgulayarak, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.

