Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'i kabri başında andı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Bünyan ilçesindeki ailesini ve şehidin kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7 yıl önce 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit’in kabrini ve ailesini ziyaret etti. Daha sonra Bünyan ilçesine geçen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, 15 Temmuz gecesi şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Bünyan’da bulunan Cennet Yiğit Anı Evi’ni, ailesini ve şehidin kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte 15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Harekât Daire Başkanlığı’na FETÖ’cü hainler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesini ziyaret etti.

Şehidin kabrinde dua eden Başkan Büyükkılıç, şehit Yiğit’e Allah’tan rahmet, şehidin ailesine sabır diledi.

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesi tarafından hazırlanan ve ziyarete açılan, Cennet Yiğit’in hatıralarının yaşatıldığı ve ismini taşıyan anı evini de ziyaret eden Büyükkılıç, KAYMEK eğitmen ve kursiyerleri tarafından ahşap yakma tekniği ile hazırlanan Cennet Yiğit’in fotoğrafının işlendiği tabloyu şehit babası Yahya Kemal Yiğit’e takdim etti.

“Milletimiz haddini bildirdi”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Fetullahçı terör örgütünü lanetlediğini belirterek, “İnsanlık dışı bir kalkışma, milletimiz haddini bildirdi. 15 Temmuz’da şehit olan 251 kardeşimizi rahmetle anıyorum” dedi.

“Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit’in yeri gönlümüzde ayrı”

Büyükkılıç, Kayseri’nin şehitleri Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit’in, Kayserililerin gönlünde ayrı bir yeri olduğunun altını çizerek, “Kayseri’mizden iki pırıl pırıl gencimiz Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit’in, elbette Kayserililer olarak yeri gönlümüzde ayrı. Ailelerini metanetinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bir daha bu tür kalkışmalara kimsenin cesaret edemeyeceğini, hatta Türk milletinin bu yaklaşımının dünyaya örnek olduğunu gözlemlemekteyiz. Bayrağına, vatanına, milletine, demokrasiye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sahip çıkmanın en güzel örneği sergilenmiş, bu millet gereken dersi de vermiştir” diye konuştu.