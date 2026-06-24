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Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican etkinlikleri için Özbekistan'da

Özbekistan Kültür Bakanlığı'nın daveti üzerine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican' etkinliklerine katıldı.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican etkinlikleri için Özbekistan'da

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı ile Kayseri protokolü, Özbekistan Kültür Bakanlığı'nın davetiyle "2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican" etkinliklerine katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 80 ülkeden gelen kültür temsilcileriyle bir araya geldi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Sayın Binali Yıldırım ve 80 ülkeden gelen kültür temsilcileriyle birlikte bu anlamlı organizasyonda yer almaktan büyük memnuniyet duyduk. Nazik ev sahipliği için Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'e şükranlarımı sunuyor; bu kıymetli buluşmanın Türk Dünyası arasındaki gönül bağlarını pekiştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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