Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi Protokolünü İmzaladı

Protokol Töreninin Detayları

- Katılımcılar:

- Kayseri Valisi Gökmen Çiçek

- Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç

- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır

- Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan

- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen

Vali Çiçek'in Açıklamaları

Vali Çiçek, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, bu protokolün hayırlı bir adım olduğunu belirtti. Ramazan Büyükkılıç’ın Alzheimer Merkezi'ni hayırseverlik anlayışıyla yaptırdığını vurgulayarak, bu merkezin Kayseri için büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Ayrıca, merhum Ramazan Büyükkılıç’a Allah’tan rahmet diledi.

Başkan Büyükkılıç'ın Teşekkürleri

Başkan Büyükkılıç, protokole dair yaptığı değerlendirmede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na teşekkür etti. Ramazan Büyükkılıç’ın hayırseverlik faaliyetlerine de dikkat çekerek, bu merkezin toplum için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Merkezin Önemi

- Hizmet Alanı: Alzheimer hastaları ve aileleri için önemli bir destek merkezi.

- Hayırseverlik: Merkez, merhum Ramazan Büyükkılıç’ın hayırseverliğinin bir sembolü olarak öne çıkıyor.

- Toplumsal Fayda: Kayseri'deki Alzheimer vakalarına çözüm sunmayı hedefliyor.

Sonuç

Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Kayseri'de sosyal sorumluluk ve merhametin güçlü bir sembolü olarak hizmet verecek. Vali Gökmen Çiçek'in liderliğinde gerçekleştirilen bu protokol, hem şehrin sosyal hizmetlerine katkı sağlayacak hem de merhum Ramazan Büyükkılıç’ın anısını yaşatacaktır.