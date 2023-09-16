Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile birlikte 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nı izledi.

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  • 16.09.2023 17:17
  • Güncelleme: 16.09.2023 18:33
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile birlikte 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nı izledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen “2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası” başladı. Anadolu Harikalar Diyarı, Bilim Merkezi yanında Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde gerçekleşen şampiyonayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve önceki dönemlerden Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ile birlikte izledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye yakışan bir tesisi kazandırmanın onurunu taşıdıklarını belirtirken, Vali Çiçek de, tesisi ‘muhteşem’ olarak nitelendirerek, Kayseri’de böyle bir tesisin kazandırılmasından dolayı Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

12 şehirden 75 sporcu, 5 kategoride oklarını hedefe ulaştırmak için mücadele ediyor. Gelenekten geleceğe kazandırılmasında büyük bir rol üstlenen şampiyonada, yarışmacılar nefes kesen bir yarışa imza attılar. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları tabla bendi müsabakası ve kabak bendi müsabakaları ile tamamlanacak. Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, yarışmacıları kutlayarak, böyle özel bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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İHA

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