Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Kadınlar Gününü kutladı

 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

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  • 08.03.2023 15:55
  • Güncelleme: 08.03.2023 15:55
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Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Kadınlar Gününü kutladı

Vali Çiçek, memleketin, ailelerin ve toplumun zor zamanlarında ancak kadınların dirayeti ve gücü sayesinde ayakta kalabildiğimizi söylerken, Başkan Büyükkılıç ise, “Annelerimiz, bacılarımız bizim temel direğimiz, onlara saygılar sunuyorum” dedi. 


Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Özellikle memleketin, ailelerin ve toplumun zor zamanlarında ancak kadınların dirayeti ve gücü sayesinde ayakta kalabildiğimizi söyleyen Vali Çiçek, “Öncelikle ülkemiz büyük bir afet yaşıyor öncelikle hepimiz başı sağ olsun hepimize geçmiş olsun.  Bu afet sürecinde de gördük ki özellikle gönüllüler grubu içerisinde binlerce kadınımızın, genç kızımızın, özellikle afet bölgelerine akın etti. Kadınların o duyarlılıklarıyla, o hassas ruhlarıyla bütün enkazlara kadar girip, olaylar karşısında özellikle yardım etmek için nasıl çırpındıklarını gördük. Her 8 Mart’ta kadınların değeriyle ilgili açıklamalar yaparız. Bugün tekrar aynı şeyleri söylemeyeceğim ama bu afet döneminde özellikle memleketin, ailelerimizin, toplumumuzun zor zamanlarında ancak kadınların dirayeti ve gücü sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Onların aileyi, yuvayı, toplumu dik tutması sayesinde tekrardan normale dönebiliyoruz. Kadınların gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Biz kadınlara memleket olarak, annelerine bu kadar düşkün bir millet olarak ihtiyacımız var, biliyoruz ama şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Buradan annelerimize, eşlerimize, kız kardeşlerimize yani kadınlarımıza herkese sesleniyorum size her zamankinde daha çok ihtiyacımız var. Lütfen ailelerimizi, bizleri normalleşmek için ailenin en değerli kişisi olarak her zaman siz ihtiyacımız olduğunu bilin istiyorum” şeklinde konuştu.  

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Depremle ilgili valimizin söylediklerine katılıyor bu hassasiyet içerisinde elbette hayatın normalleşmesi bağlamında değerlendirilecek bir gün olarak yaklaşıyorum. Annelerimiz, bacılarımız bizim temel direğimiz, onlara saygılar sunuyorum. Deprem vesilesiyle vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyor, yaralılara da acil şifalar temenni ediyoruz. Hanımefendilere saygılar sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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