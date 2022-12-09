Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Develi'deki çalışmalarda inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, toplamda 13 kırsal mahallenin faydalandığı Grup Yol Projesi'ne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ziyarette bulundu.

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  • 09.12.2022 09:39
  • Güncelleme: 09.12.2022 09:53
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan Develi'deki çalışmalarda inceleme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, toplamda 13 kırsal mahallenin faydalandığı Grup Yol Projesi’ne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ziyarette bulundu.

Grup yol güzergahında bulunan Şıhlı, Yeniköy, Kale, Ayşepınar, Gümüşören ve Epçe mahallelerine ziyarette bulunan Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevgi ve muhabbetle karşılandı. Muhtarların yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiği ziyaretlerde konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Hemşerimiz, ağabeyimiz Memduh Başkanımızdan aldığımız güçle kırsal mahallelerimiz yıllardır özlemle bekledikleri hizmete kavuştular. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendinin de Kayserimize gelmesiyle hizmetlerimiz daha da arttı. Şimdiye kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı kendilerine, mahalle sakinlerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyor; ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Üç aydır Develi’de olduğunu ve bu süreçte Develi’de birlik ve beraberliğin çok güçlü olduğunu vurgulayan Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da, “Sayın Valimizin ilimize teşrifleriyle Kayserimiz ve Develimizin çok daha güzel kazanımlar elde edeceğine inancım tamdır. Yapılan grup yolun Develimize hayırlı olmasını diliyor; Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Çocukluğu ve gençlik yıllarında köyü olan Şıhlı’ya giderken çektiği zorluk ve sıkıntıları anlatarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Kışın araçların gidemediği, bata çıka yürüdüğümüz bu yolları sıcak asfaltla kaplayıp, adeta şehirler arası bir yol gibi yapma imkanını bize ihsan eden Yüce Mevla’ya hamd ediyorum. Doğup büyüdüğüm bu topraklara, aşk derecesinde bağlı olduğum hemşerilerime hizmet etmekten, onların işini kolaylaştırıp, yüzünü güldürmekten onur duyuyorum. Rabbim ağzımızın tadını bozmasın, hiçbir eksiğimiz kalmayana dek canla başla Sayın Valimizin desteği, çalışkan Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar’la birlikte sizler için hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Bu projemizi yerinde gören ve her daim bizlere destek veren Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyefendi’ye de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Böyle bir ortamda 40 milyon TL’yi bulan grup yol çalışmasını tamamlamasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a tebriklerini ileten Vali Gökmen Çiçek de, “Develimiz ve Develimizin her bir mahallesi her bir insanı bizim için çok özel. Sizlere de böyle özel bir yol yakışırdı. Memduh Başkanım da onu yapmış. Kendimi otobanda geliyor gibi hissettim. İnşallah sizlerin bu güler yüzü ve muhabbeti bizlerin de sizlere hizmet etme gayretiyle daha güzel günler göreceğime inanıyor; yapılan grup yol projesi başta olmak üzere tüm hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kırsal mahallelere yapılan ziyaretlerin ardından Vali Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç beraberindeki heyetle birlikte ilçede faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kooperatifinin satış ofisini ziyaret etti.

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İHA

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