Vali Çiçek ve Kayseri protokulünden şehit Baydilli'nin ailesine ziyaret
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Kayseri protokolü Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Çiçek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Allahtan tüm şehitlerimize rahmet, yüce milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.