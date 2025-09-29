Vali Çiçek: 'Yamula için 4 milyon ağaç dikimi gerçekleştirildi'

  • Haberler
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2022 yılında "Türkiye Yüzyılına Nefes" programı kapsamında başlatılan Kuşçu çevresinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Orman Bölge Müdürlüğümüz yemyeşil bir Yamula için 4 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdi. Kuşçu'da maviyle yeşili buluşturmak için durmaksızın çalışan Orman bölge müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

