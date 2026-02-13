  • Haberler
Gökmen Çiçek, şafak operasyonunda yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi görüntülü arayan Çiçek, yaralı polisle görüştürerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Çiçek yaralı polisi ziyaret etti, Bakan Çiftçi ile görüntülü görüştü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şafak operasyonunda yaralanan Polis Özel Harekat Amirliği'nde görevli polis memurunu ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek, gerçekleştirdiği ziyarette İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi görüntülü aradı. Tedavi gören polis memuru ile görüşen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

