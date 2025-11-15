Vali Çiçek, “Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi 'kimse yok mu' diyenlerin evi olacak”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, ilk danışanlarını başarıyla taburcu edildiğini duyurarak, “Evet, bir hayalle yola çıkmıştık. Düvenönü Mahallesi'nde bir annenin feryadıyla Yeşilay Başkanımız Mehmet Çiftçi ile beraber söz vererek Türkiye'nin en donanımlı, en planlı uyuşturucu rehabilitasyon hastanesini, merkezini Kayseri'ye yapacağız diye o annemize verdiğimiz sözle çıktığımız yolda bugün içeride tedavi programlarını tamamlayan danışanların taburcu olduklarını görmek, mezuniyetlerini görmekten dolayı çok mutlu olduk. İçeride konuşan danışanlardan bir tanesi dedi ki gözyaşlarıyla: "Annem, anneciğim, sana verdiğim sözü tuttum, kurtulacağım bu illetten diyordum. İşte burada 6 aydır tedavi görüyorum ve bu illetten kurtuldum" dedi. Bir başkası: "Lanet olsun bu zehre, bir daha kimse bulaşmasın" dedi. Bir başka arkadaşımız da 15 yaşında bağımlı olduğunu, ne çocukluğunu ne gençliğini yaşayabildiğini, 15 yaşından itibaren 10 yılımı çaldı ve biz onların o mutluluk gözyaşlarıyla gerçekten duygulandık. Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi bu şehre daha çok değer katacak. İnşallah 'kimse yok mu' diyenlerin evi, yuvası olacak. Ben burada çalışan bütün arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Onlar kahramanlar. Onlar gerçekten burada kahramanca çalışıyorlar. Burası yapılırken emek veren, destek veren tüm Kayseri'nin hayırseverlerine, burada çalışan ustalara, burayı temizliğinde bulunanlara, baştan aşağı herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.