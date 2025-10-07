Vali Çiçek: 'Yeşilhisar'daki Aziz Georgios Kilisesi dünya turizmi açısından çok önemli'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar - Başköy Mahallesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restorasyon süreci sürdürülen Aziz Georgios Kilisesi’nde incelemelerde bulundu. Tarihi ve kültürel mirasın korunması adına yürütülen çalışmaların geçmişi, geleceğe taşımak açısından büyük önem taşıdığını belirten Vali Çiçek: “Kültür Bakanlığımız tarafından restorasyonu başlatılan Aziz Georgios Kilisesi'nin önündeyiz. Aziz Georgios adına yapılan bu kilisenin de dünya turizmi açısından çok büyük önemi var. Bölgemiz turizmi açısından bizim için çok önemli. Eminiz ki burasının restorasyonu bittikten sonra Kayseri turizmi açısından gerçekten bir milat olacaktır. Çünkü bu bölge turizmini canlandıracak bir kiliseden bahsediyoruz. Hemen karşımızda Başköy var. Aziz Georgios’un bütün arşivlerde, bütün tarihi kayıtlarda hemen Başköy'de yaşadığı söyleniyor. Onun yaşadığı bölgeyi ve onun adına yapılan kiliseyi görmek isteyen dünyanın her yerinde binler milyonlar var. Onların da bu bölgeyi gelip görmeleriyle beraber burada turizm ciddi manada canlanacaktır. Bu yüzden buranın yapılmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın zamanda tamamlanarak turizme kazandırılmasının heyecanını yaşayacağız beraber” ifadelerini kullandı.