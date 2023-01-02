Vali Çiçek Yılın İlk Ziyaretini Bünyan'a Gerçekleştirdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2023 yılının ilk ziyaretini Bünyan İlçesine gerçekleştirdi.

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  • 02.01.2023 16:28
  • Güncelleme: 02.01.2023 17:01
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Vali Çiçek Yılın İlk Ziyaretini Bünyan'a Gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2023 yılının ilk ziyaretini Bünyan İlçesine gerçekleştirdi.

Vali Gökmen Çiçek ilçeye gelişi sırasında, Vali Yardımcıları Şemsettin Erkaya, Adnan Tezcan, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Özkan Altun, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Çiçek, ilçenin genel durumu ve yapımı devam eden Seyir Terasında incelemelerde bulunarak, İlçe Kaymakamı Turgut Gülen ve İlçe Belediye Başkanı Özkan Altun’dan bilgiler aldı. Burada bir açıklama yapan Çiçek; “2023 yılının ilk ziyaretini Bünyan ilçemize gerçekleştiriyoruz. Bünyan Kayseri’nin en güzel ilçelerinden birisidir. Bünyan Belediye Başkanımızın başlatmış olduğu yatırım seferberliği bütün hızıyla sürüyor, bu beni çok mutlu etti. 5 ay önce geldiğimizde burada büyük bir cam teras yapmanın çok güzel olacağını hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla hem de Özkan Başkanımızla değerlendirmiştik. Gerçekten çok muhteşem bir yer oluyor. Şimdiden yaz aylarını düşündüğümüzde Kayseri’nin buraya akacağını tahmin etmek çok zor değil. Kadın kooperatifleri için yapılan yerler, kamelya alanları, eski okulun restorasyonu, ışıklandırmalar, baharda Bünyan’ı başka yapacak. Bünyan’ın çalışkan belediye başkanına ve ona her zaman destek olan kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar bittiği zaman sadece Bünyan’a değil, Kayseri’ye değer katacak” diye konuştu. Seyir Terası inşaatında yapmış olduğu incelemelerin ardından Vali Çiçek sırasıyla, tadilatı yapılan kadın kooperatifi binası, restore edilmesi planlanan Tarihi Bünyan Konağı, Ulu Cami, Bünyan Hanımeli Kooperatifi ve Bünyan Çağlayan Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti. Ziyaretler sonrası Bünyan Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet eden Çiçek, sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, çözümü konusunda gerekli talimatları verdi. Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksek Okulu’nu ve Bünyan Fen Lisesi’ni de ziyaret eden Vali Çiçek, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra, Bünyan Devlet Hastanesi’ne geçerek hasta ziyareti gerçekleştirdi ve hasta ve hasta yakınları ile sohbet edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Gökmen Çiçek Bünyan ilçe ziyaretinin son durağında, hayırsever tarafından yaptırılan Bünyan KYK Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulunarak, gelinen son durum hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretlerinin ardından Vali Gökmen Çiçek ilçeden ayrıldı.

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İHA

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