Vali Gökmen Çiçek: '2024 yılının ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, bir yıl olacağına yürekten inanıyorum'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla yayımladı mesajında '2024 yılının ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, bir yıl olacağına yürekten inanıyorum' dedi.

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  • 31.12.2023 18:06
  • Güncelleme: 31.12.2023 19:09
Vali Gökmen Çiçek: '2024 yılının ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, bir yıl olacağına yürekten inanıyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla yayımladı mesajında; “2024 yılının ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, bir yıl olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Dünyada barışın, iyilik ve güzelliklerin daha fazla olacağına inandığımız yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. 2024 yılının kadim şehrimiz Kayseri’ye, ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Yeni bir yıl bizlere geçmiş yılların muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle, ilimizin ve ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat vermektedir. 2024 yılında da tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. 2023 yılının ilk aylarında yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla vefat eden vatandaşlarımız ile vatanımızın, milletimizin birliği ve beraberliği için şehadet şerbetini içen tüm kahramanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Depremde vefat eden vatandaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca Filistin’de yaşanan soykırım sebebiyle yaşamını yitirenlere de rahmet diliyor, bu insanlık suçunun bir an önce son bulmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin, depremde vefat eden vatandaşlarımızın, Kayserili hemşehrilerimizin, basın mensuplarımızın ve çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutluyor, 2024 yılının milletimiz, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
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