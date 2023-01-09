Vali Gökmen Çiçek: 'Kayseri'mize büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Kayseri'mize, büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır' dedi.

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  • 09.01.2023 14:21
  • Güncelleme: 09.01.2023 14:52
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Vali Gökmen Çiçek: 'Kayseri'mize büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kayseri’mize, büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır” dedi.

Vali Gökmen Çiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunu bilgilendirmek adına, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı olarak önemli bir mesleği icra eden, çalışan gazetecilerimiz, çok zor bir görevi yerine getirmektedirler. Teknolojinin kullanım alanının genişlemesi, gazetecilik, internet haberciliği, televizyon ve radyo yayıncılığının geçmiş yıllara göre daha da yaygınlaşması ile birlikte basın çalışanlarımızın yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda kısa sürede karşılık bulmaktadır. Bugün, her alanda ilerlemeler kaydeden; tarih, kültür, turizm ve ticaret merkezi olan Kayseri’mize, büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır. Çalışan gazetecilerimizin günümüze kadar başarı ile yerine getirdikleri bu görevi, bundan sonra da aynı duyarlılık, kararlılık ve heyecanla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum.

Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

İHA

Kayseri Gündem
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