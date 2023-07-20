Vali Gökmen Çiçek, 'Şelaleler Diyarı' Yahyalı'da

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ile birlikte Yahyalı ilçesini ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy’u ilçeye gelişi sırasında, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri ile ilçe protokolü karşıladı. İl merkezine yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan ve ’şelaleler diyarı’ olarak bilinen, Kapuzbaşı ve Derebağ şelalelerinin bulunduğu Yahyalı ilçesinde, ilk olarak Derebağ Şelalesi’ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya ve İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk’ten bilgiler aldı. Vali Çiçek, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ve protokol üyeleri ile birlikte, Derebağ Şelalesi ziyaretinin ardından ilçe merkezine geçerek, vatandaşlar ve esnaflarla buluşarak sohbet etti. Vatandaşların ve esnafların sorun, istek ve taleplerini dinleyen Çiçek, sorunların en kısa sürede çözümü için gerekli talimatları vereceğini ve takipçisi olacağını ifade etti. Vatandaş buluşmasının ardından ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyesini de ziyaret eden Çiçek, firmanın çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve incelemelerde bulundu. Vali Çiçek ve protokol üyeleri, mutfak ürünleri, ısıtıcı, soğutucu ürünlerinin üretimi alanında faaliyetlerini yürüten firmayı da ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Fabrika ziyaretlerinin ardından Vali Çiçek ve beraberindeki ekip, Karaköy Mahallesine uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti. Kadın Kooperatiflerinin Kayseri’deki faaliyetlerinde öncü rol olan Gökmen Çiçek, her ilçede olduğu gibi Yahyalı ilçesinde de Yahyalı Kadın Kooperatifi’ni ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kadın kooperatiflerinin Kayseri’nin parlayan yıldızı olduğunu belirten Çiçek, “Kadın Kooperatiflerimize bundan sonra da desteğimiz devam edecek, emeği geçen bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi

Vali Sayın Gömen Çiçek ve beraberindekiler, turizme yeni kazandırılan Yeşilköy Şelalesi’ni de ziyaret etti. Buradaki yatırım çalışmalarını yerinde gören ve gelinen son durum hakkında da bilgiler alan Çiçek, “Yeşilköy Şelalesi, inmek için yaptığımız 350 basamaklı merdiven, seyir terası ve çevre düzenlemeleri ile bölge turizmine hareketlilik kazandıracak bir yer. Burası görülmeye değer muhteşem bir yer” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri, Yahyalı ilçesinde gerçekleştirilen kiraz hasadına katılmalarının ardından ilçeden ayrıldı.