Vali Gökmen Çiçek: 'Amacımız sadece spor değil, her alanda gençlerimize ulaşmak'

Kayseri’de çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve havacılık alanlarında nitelikli eğitim almasını hedefleyen GÖKTİM Akademi kapsamında; GÖKTİM Melikgazi Teknoloji Kulüplerinin yaygınlaştırılması amacıyla, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında Valilik konferans salonunda iş birliği protokolü imzalandı.

Melikgazi Kaymakamlığı, Melikgazi Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, KİM Teknoloji, Kaytech, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş., ASPİLSAN Enerji, Millî Eğitim İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeye katkı sağlayacak.

Gençlerin gelişmesine ve ilgi alanlarına yönelik hareket etmek gerektiğini ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Değerli arkadaşlar, 328 bin öğrencimiz var. Bu sayı birçok şehrin nüfusundan daha fazla. 328 bin öğrencisi olan bir şehirdeyiz ve Türkiye'ye sürekli katma değer üreten bir şehirdeyiz. Bizler 'Her mahallede bir spor okulu açacağız' diye çıktığımız yolda 16 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Ancak sadece gençlerimizin her mahallede sporla uğraşması değil; biz her öğrencimizin, her gencimizin ilgi alanına göre şekillenmek durumundayız. Göktürk Akademi'nin aslında kuruluş hikayesi şu: Bir sınav yaparak, mülakatlar yaparak, sayısal alanlarda ve mühendislik alanlarında okullarımızla beraber, Milli Eğitimimizle beraber 50 öğrenci sayısal alanda seçtik. Ve 1,5 yıldır bu 50 öğrencimizi özel olarak çalıştırıyoruz. Bunlar içerisinde iki grubu Amerika'ya gönderdik. Bu öğrencilerimizin gösterdikleri gelişim olağanüstü. Yine burada durmadık; 50 tane de sosyal bilimlerde yarının mütefekkirleri, münevverleri yetişsin diye Melikgazi Belediyemizle iş birliği içerisinde, onların büyük destekleriyle Mektep Melikgazi'yi oluşturarak o alanda da 50 tane öğrencimizi sosyal bilimlerde en önemli yazarlar, araştırmacılar, mütefekkirler ve münevverlerle karşı karşıya getirdik. Şimdi şehre göre, ülkemizin gelişimine göre Kayseri'nin gençleri de şekillenmek zorunda” ifadelerinde bulundu.