Vali Gökmen Çiçek, ASKON'a konuk oldu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri hafta sonu kahvaltılarında Kayseri'nin önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor. ASKON'un bu hafta konuğu Vali Gökmen Çiçek oldu.

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  • 10.09.2023 20:57
  • Güncelleme: 10.09.2023 20:57
Vali Gökmen Çiçek, ASKON'a konuk oldu

Programa ilişkin açıklama yapan ASKON Kayseri şube başkanı İlker Barlı, “Geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Bey’i misafir etmiştik. Bu ay sayın valimiz Gökmen Çiçek Bey’i konuk ettik. Kayseri adına çabalarına şahit olduğumuz valimizle gündeme ilişkin görüşmelerde bulunduk. Kendilerine yönetimimiz adına çok teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu. İlker Barlı, “Kayseri’nin gelişmesi için elimizi taşın altına koyan bir ekibimiz var. Birlikte güzel ve başarılı işler yapıyoruz. Son dönemde hafta sonu buluşmalarına ağırlık verdik. Bunu sürdüreceğiz. ASKON, Kayseri’de ekonominin dokunduğu her noktada var olacağız.” ifadelerini kullandı.

Kurumsal Haber

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