Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında İncesu OSB'de toplantı

Toplantıya, Vali Çiçek’in yanı sıra müteşebbis heyet üyeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, İncesu OSB’nin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Sanayi bölgesinin altyapı gelişimi, yatırım süreçleri ve istihdamın artırılmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirilirken, bölgenin daha güçlü bir üretim merkezi haline gelmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Vali Gökmen Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, “İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri ekonomisinin lokomotifi konumunda olup, üretim kapasitesi, istihdama sağladığı katkı ve sanayi altyapısıyla şehrin kalkınmasında kritik bir rol üstlenmektedir” dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. Vali Gökmen Çiçek, toplantının ardından İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden itfaiye binası, GES santrali, atık su arıtma tesisi ve demiryolu inşaatında incelemelerde bulundu.