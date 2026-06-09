Vali Gökmen Çiçek: 'Bizi dünyada diğer milletlerden ayrı kılan bir şey varsa o da ailedir'

Kayseri Şehir Hastanesi’nde düzenlenen programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, Kayseri Makine Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Varol, sağlık personeli, hastanede tedavi gören vatandaşlar ve yakınları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, “Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri ve civarına hizmet veren bölgenin en büyük ve en gelişmiş sağlık tesislerinden birisi. Bu güzide kurumda 2025 yılında 4 milyon 660 bin muayene ve 115 bin ameliyat gerçekleştirdik. Modern tıbbın tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunan hastanemizde sağlık hizmetini sadece klinik tedavilerle sınırlandırmıyoruz. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ASUDE Aile Okulu Projesi sağlık vizyonunun bir parçasıdır. Fikir aşaması tamamen bize ait olan ASUDE Aile Okulu Projesi’nde uygulama aşamasında hastanemizdeki sağlık profesyonellerimizin gönüllü esaslı emeğinin yanında saygıdeğer paydaşlarımızın katkıları sonrasında Türkiye’deki Şehir Hastaneleri içinde ilk ve özgün bir model ortaya konulmuştur” diye konuştu.

AİLE PLATFORMU BAŞKANI AVANLIER: HAKİKATİ HATIRLATMAK İÇİN BURADAYIZ

Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer ise, “Burada yalnızca bir projeyi tanıtmak için değil, aslında çok önemli bir hakikati hatırlatmak için buradayız. Çünkü hastalık sadece hastanın değil, onunla birlikte ailesinin, annelerin, babaların, eşlerin birlikte paylaştığı bir ortamdır. Çoğu zaman görülmeyen bu fedakarlık en az tedavi kadar kıymetlidir. İşte ASUDE bu görünmeyen kahramanlara uzanan şefkat elinin bir ürünüdür” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK MÜDÜRÜ ERŞAN: ŞEHİR HASTANESİ MEDARI İFTİHARIMIZ

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ise, “Burası bir sağlık bölgesi. Türkiye’de belli bölgeler güçlü kılınarak bölge olarak nitelendirilmiş ve hem insan kaynakları hem de teknoloji altyapısı açısından diğer şehirlere de hizmet veren bir alan olmuş. Kayseri’de bu geleneğe sahip bir bölge durumunda. Şehir Hastanesi bu konuda şehrimizin medarıiftiharı. Şehrin sağlık hizmet yükünün neredeyse yarısını karşılayan bir hastane. Arkadaşlarımız çok yoğun emeklerle hizmet veriyor. Hepsine minnettarım” dedi.

AK PARTİ’Lİ ÇOPUROĞLU: MEMLEKETİMİZDE BU TUTKUNLUK YAYGIN

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Biraz önce Havva hocamla konuşurken şöyle bir şey ifade etti. Bazen hasta yakınları hastadan daha çok hasta oldukları halde hastaya bakmaya devam ediyorlar. Eminim sizlerde bunlara şahitlik ediyorsunuz. Memleketimizdeki bu tutkunluk, hastaya Allah rızası için bakmak yaygın. Her ne kadar Batı’da bu kadar yaygın olmasa da , Batı’nın bizden örnek alacağı işlerin başında bu gelse gerek. Burada orijinal bir şeye imza atılmış. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

VALİ ÇİÇEK: BİZİ BİZ YAPAN AİLEDİR

Vali Gökmen Çiçek de, “Çok kıymetli bir projeden bahsediyoruz. Bende gerçekten çok mutlu oldum. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu, aile kapsamında biz kamu görevlilerine çok büyük bir sorumluluk yükledi. Her birimizin bu manada görevleri ve sorumlulukları olması gerektiğini düşünüyorum. Aile bu milletin olmazsa olmazı. Bizi biz yapan, bizi devlet yapan, millet yapan dünyada diğer milletlerden ayrı kılan bir şey varsa o da ailedir. Aileye her yerde her koşulda destek vermemiz gerekiyor” dedi.

“BÜTÜN HER YERDE AİLE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ”

Sözlerini sürdüren Çiçek, şöyle konuştu: “Bazen bazı dramlar, yaşanan bazı felaketler bilgi notu şeklinde tarafıma gönderiliyor. Açıp baktığımda çok acı olayların hep arkasında ailede büyük bir kırılmalar olduğu, bir hayal kırıklığının yaşandığı ve inanılmaz bir yalnızlık hissinin oluştuğunu görüyorum. Kalabalıklar içerisinde özellikle sosyal medyanın çok artmasıyla beraber yapayalnız kaldığını hisseden insan, aile bağları güçsüzleştikçe bambaşka savrulmalar yaşıyor. Bütün her yerde aile ile ilgili çalışmalar yapmak durumundayız. Çünkü toplumsal birlikteliğimizin yegane simgesi ailedir.”

Yapılan konuşmaların ardından ASUDE Projesi kapsamında kurulan Aile Okulu’na katılanlara sertifikaları verildi.

