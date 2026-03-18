Vali Gökmen Çiçek: Bu kadar savaşın içerisinde bir tek bizim ülkemizde huzurlu bir şekilde bombalar patlamadan yaşıyoruz

Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Kadircan Kottaş, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şehitlik anıtına çelenk takdimi ve saygı duruşunda bulunuldu. Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Çanakkale bir savaşın çok ötesinde 7 düvele karşı binlerce vatan evladının istiklal ve İstikbal sevdasıyla çağrıldığı mukaddes bir cephedir. Vatan müdafaası uğruna cepheye koşan kahramanlarımızın yazdığı büyük bir varoluş destanıdır. 1915 yılında dünyanın en güçlü donanmalarına sahip olan devletlerin karşısında duran bir millet vardı. O gün cephede belki silahımız azdı. Cephemiz sınırlıydı. Fakat yüreklerimizdeki iman vatan millet sevgisi hiçbir kuvvetle ölçülemeyecek kadar büyüktü. İşte o iman Çanakkale'de çeliği dize getirmiş, bir milletin bağımsızlık iradesini bütün dünyaya ilan etmişti. Çanakkale geçilmez. Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın sırtladığı mermi milletin kaderidir. Siperde Allahu Ekber nidalarıyla şehadete yürüyen Mehmetçik'tir. 57’inci alayın gözünü kırpmadan canını feda edişidir. Seddülbahir'de direniş, Conkbayırı'nda cesaret, Gelibolu'nun her tepesinde fedakarlıktır. 1071 Malazgirt'in Anadolu'nun kapılarını açan irade 1915'te Çanakkale'de tezahür eden milli ruh ve şuur, 1922'de Dumlupınar'da bağımsızlık için ayağa kalkan kararlılık milletimizi tarih sahnesinde daima dimdik ayak tutmuş, aynı hedefe birleşmenin, bir olmanın, vatan uğruna kenetlenmenin en güçlü göstergesi olmuştur. Milli mücadelenin kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan işte bu milli ruh ve şuurdur. Dün olduğu gibi bugün de millet olarak varlığımızı sürdürebilmemizin en temel şartı birlik ve beraberlik için aynı aynı inanç ve kararlılıkla hareket edebilmektir” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZE, GAZİLERİMİZE VEFAMIZI HER ZAMAN GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR”

Vali Gökmen Çiçek ise, “Törenlerle, şehitlerimizi rahmetle andık. Siz de fark etmişsinizdir. Vatandaşlarımızın programa çok yoğun bir ilgisi vardı. Şehitliğimize sadece şehit yakınlarımız değil çevreden birçok vatandaşımız ve öğrencilerimiz ziyarete gelmişler. Vefalarını göstermek, özellikle minnetlerini ifade etmek için, şehitlikte hem ailelerimizin yanına gidip, onlara sarılıp, hem de onlarla birlikte dertlerini paylaşıyorlar. Ayrıca, şehitlerimize olan minnetlerini gösteriyorlar. Bu sene diğer senelerden farklı olarak benim gördüğüm, halkın katılımının sabah saati olmasına rağmen yoğun bir şekilde olması. Gerçekten dünyanın her yerinde kan var. Her yerinde gözyaşı var. Hemen yanı başımızda savaş var. Sağımızda, solumuzda her yerde bir savaş var. Bu kadar savaşın içerisinde bir tek bizim ülkemizde huzurlu bir şekilde bombalar patlamadan yaşıyoruz. Ancak bu huzurun, bu birlikteliğimizin uzun süre devam etmesi için milletçe birbirimize kenetlenmemiz, milletçe birbirimize olan sevdamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Şehitlerimize, gazilerimize vefamızı her zaman göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.